‘Star Wars’-acteur Andrew Jack (76) overleden aan coronavirus Redactie

01 april 2020

13u55

Bron: AD 4 Film De Britse acteur en spraakcoach Andrew Jack is op 76-jarige leeftijd overleden aan het coronavirus. Hij werd pas twee dagen geleden positief getest, meldt zijn vrouw Gabrielle Rogers op sociale media. “Hij had geen pijn en is vredig heengegaan, wetende dat zijn familie ‘bij hem’ was.”

Zelf was de vrouw overigens niet echt bij hem; zij zit in quarantaine in Australië. Jack stierf in een ziekenhuis in het Britse Surrey. “Andrew woonde op een van de oudste nog functionerende woonboten op de Theems”, liet zijn manager weten in een verklaring. “Hij was enorm onafhankelijk, maar dolverliefd op zijn vrouw, ook een spraakcoach.”

Jack was als acteur te zien in de Star Wars-films ‘The Force Awakens’ en ‘The Last Jedi’. Hij was ook te horen in ‘Solo: A Star Wars Story’. Daarnaast hielp hij talloze andere acteurs dialecten onder de knie te krijgen voor hun rollen, onder wie Robert Downey Jr. en Chris Hemsworth.

‘Mijn hart breekt’

Collega’s reageren verslagen op zijn overlijden. ‘Mijn hart breekt’, schrijft acteur Elijah Wood op Twitter. ‘Samen met Roison Carty gidste hij ons door de vele accenten van Midden-Aarde’, verwijst hij naar de ‘Lord of the Rings’-films waarin hij speelde. “Hij was een aardig en lief mens. Ik stuur liefde naar zijn familie en vrienden.”

So heartbreaking to learn that Andrew Jack has passed away. He, along with Roisin Carty, lead all of us through the many accents of Middle-Earth. He was a kind and lovely human being. My love to his family and friends. Elijah Wood(@ elijahwood) link