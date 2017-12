'Star Wars'-acteur Alfie Curtis (87) overleden Redactie

16u47

Bron: AD 1 AD Alfie Curtis Film De Britse acteur Alfie Curtis, die in 1977 een opvallende rol speelde in het allereerste deel van de Star Warsfilmreeks, is op 87-jarige leeftijd overleden. In Star Wars: A New Hope kroop Curtis in de huid van de verminkte dokter Cornelius Evazan die in twaalf sterrenstelsels de doodstraf kreeg, maar nog steeds vrij rondliep.

Het overlijden van Curtis is via Twitter bekendgemaakt door acteur Mark Hamill die de rol van Luke Skywalker speelde. Hamill noemde Curtis een leuke man die verantwoordelijk was voor een van de meest memorabele scènes in de eerste Star Warsfilm. "Voor de camera zag hij er afschrikwekkend uit, maar achter de schermen was hij een uiterst vriendelijke gentleman'', aldus Hamill. En: "Dank Alf, we zullen je missen.''

Curtis speelde na Star Wars nog in The Elephant Man (1980) en in de Britse tv-serie Cribb. Hij dook overigens ook nog gedigitaliseerd op in de Rogue One: A Star Wars Story (2016).

Stars Wars actor Alfie Curtis dies aged 87 https://t.co/4q6x6dm5Mb BBC News (UK)(@ BBCNews) link

ALFIE CURTIS made the #StarWars Mos Eisley Cantina scene (one of the most memorable I've ever been a part of) even MORE memorable. As horrific as he was on-camera, off-camera he was funny, kind & a real gentleman. Thanks Alf- you'll be missed. #RIP ❤️- mh pic.twitter.com/laxKvbGmrd @HamillHimself(@ HamillHimself) link

RIP Alfie Curtis AKA Cornelius Evazan - the rude bloke in the pub. pic.twitter.com/CMp6pnheOn John Rain(@ MrKenShabby) link