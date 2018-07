'Spiderman'-spin-off 'Venom' wordt meest gewelddadige Marvel-film tot nu toe MVO

25 juli 2018

Venom, de kwaadaardige antiheld uit 'Spiderman', krijgt zijn eigen film. Productiehuis Marvel heeft nu onthuld dat de prent de meest gewelddadige in de geschiedenis van haar films zal worden.

"Er zitten geen helden in deze film", waarschuwt regisseur Ruben Fleischer. "Fans mogen zich dus verwachten aan een donkerder, ingewikkelder personage dan ze gewend zijn."

Tom Hardy zal de hoofdrol van onderzoeksjournalist Eddie Brock, die later transformeert in Venom, op zich nemen.

De film wordt in oktober in de zalen verwacht en wordt de eerste installatie in de nieuwe 'Sony Marvel Universe' serie, die zich als een aparte tak van het bestaande 'Marvel Cinematic Universe' zal ontwikkelen.