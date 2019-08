‘Spider-Man’ Tom Holland stelt fans gerust: “We zullen nieuwe manieren vinden om het nog cooler te maken” SDE

25 augustus 2019

10u03

Bron: EW 0 Film Eerder deze week raakte bekend dat Disney, die Marvel Studios bezit, en Sony niet langer zullen samenwerken, waardoor Spider-Man niet meer in het Avengers-universum mag verschijnen. Spider-Man-acteur Tom Holland (23) heeft nu voor het eerst op de heisa gereageerd.

“We hebben vijf geweldige films gemaakt”, vertelde Tom Holland aan Entertainment Weekly. “Het zijn vijf geweldige jaren geweest, en ik had de tijd van mijn leven. Wie weet wat de toekomst inhoudt? Maar wat ik wel zeker weet is dat ik Spider-Man ga blijven spelen en dat ik de tijd van mijn leven ga hebben. Het gaat zo leuk worden, hoe we het ook gaan doen. De toekomst zal er heel anders gaan uitzien voor Spider-Man, maar die zal even geweldig zijn, en we zullen manieren vinden om die nog cooler te maken.”

Strijdvaardige woorden, en goed nieuws voor Spider-Man-fans dus. Want even zag de toekomst van de superheld er slecht uit. Sony, die de rechten op Spider-Man bezit, slaagde er maar niet in om een overeenkomst te sluiten met Disney, die Marvel Studios bezit en dus ook de Avengers. Tot nu toe was samenwerken geen al te groot probleem, want de meest recente Spider-Man verscheen meerdere keren in het MCU en werd in zijn laatste film zelfs neergezet als de opvolger van Tony Stark binnen The Avengers. Maar recent liep het mis. “Disney heeft Sony voorgesteld om de kosten voor alle komende Spider-Man-films 50/50 te splitsen”, aldus een insider. “Maar dat zou Sony meteen geweigerd hebben. Ze zijn daarna zelfs niet meer terug rond de tafel gaan zitten om een compromis te zoeken.” Bovendien besliste Disney dat Kevin Feige, het huidige hoofd van Marvel Studio’s, de volgende Spider-Man-film niet mag producen zo lang het personage nog uitsluitend onder Sony valt.

Dat klinkt allemaal als slecht nieuws, maar als we Holland mogen geloven, zullen we zijn Spider-Man sowieso nog een paar keer van de daken zien slingeren - met of zonder de Avengers.