‘Spider-Man’ Tom Holland kreeg het script van ‘Avengers: Endgame’ niet: “Hij verklapt veel te veel” MVO

05 april 2019

21u12 0 Celebrities Tom Holland, de nieuwste ‘Spider-Man’-acteur en het grootste spoilerkanon binnen de Marvel-franchise, krijgt geen volledige scripts meer in handen. “Hij kan het niet helpen, hij praat in interviews constant zijn mond voorbij en verklapt wat er in onze films gaat gebeuren. Dat moesten we tegengaan.”

Holland (22) is te zien in de nieuwe ‘Spider-Man’-films en in de ‘Avengers’-reeks van Marvel. Hij heeft echter de vervelende gewoonte om de gebeurtenissen uit de prenten te verklappen tijdens interviews. ‘Avengers: Endgame’ regisseur Joe Russo onthult nu dat Tom het volledige script voor die laatste, belangrijke film uit de reeks nooit gekregen heeft. In ‘Endgame’ zal het vervolg op een gigantische cliffhanger getoond worden. “We konden het risico niet lopen dat Tom weer zijn mond voorbij praatte”, klinkt het.

“Tja, hij krijgt nu alleen nog zijn eigen tekst. En letterlijk alleen zijn eigen tekst. Hij weet niet eens tegen wie hij moet spreken. Hij krijgt geen informatie over scènes waar hij niet in zit. En soms zelfs niet over de scènes waar hij wél in zit, want de meeste personages worden via de computer rondom hem geplakt in het eindresultaat. Tijdens het acteren hoeft hij niet te weten tegen wie hij bezig is. We gebruiken zo vaag mogelijke termen om aan Tom uit te leggen wat hij moet doen, want hij kan zijn mond niet houden.”

Holland verraadde in het verleden al het einde van ‘Avengers: Infinity War’ en hij onthulde dat er nog verschillende nieuwe ‘Spider-Man’-films in de maak waren voor hij toestemming had van de filmstudio.