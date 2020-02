“‘Spider-Man’-regisseur in gesprek over tweede ‘Doctor Strange’-film” MVO

06 februari 2020

10u59

Bron: ANP

Regisseur Sam Raimi zou in gesprek zijn met filmproducent Marvel om de nieuwe 'Doctor Strange'-film te regisseren. Dat meldt Variety. De film 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', een vervolg op de eerste film uit 2016, zou volgend jaar uit moeten komen.

Scott Derrickson, die de film eigenlijk zou regisseren, deed begin januari een stap terug vanwege “creatieve meningsverschillen”. Hij is nog wel betrokken als producent van de film. In mei zou volgens Variety begonnen moeten worden met de productie van de tweede film over de neurochirurg met magische krachten. De hoofdrol wordt weer gespeeld door Benedict Cumberbatch.

Raimi is geen vreemde in het stripfilm-genre. Hij regisseerde eerder al de ‘Spider-Man’-trilogie (2002 - 2007) met Tobey Maguire in de hoofdrol.