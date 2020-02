‘Sonic the Hedgehog’ domineert filmzalen met openingsweekend van 52,6 miljoen euro TDS

17 februari 2020

15u42

Bron: Box Office Mojo 0 Film De film kreeg op voorhand heel wat te verduren, maar toch heeft ‘Sonic the Hedgehog’ de eerste plek aan de Amerikaanse box-office veroverd, met een eerste opbrengst van ruim 52,6 miljoen euro. De film breekt zo het record van beste debuut van een gameverfilming aller tijden.

‘Sonic the Hedgehog’ stoot met die opbrengst ‘Detective Pikachu’ van de eerste plaats, die 49,9 miljoen euro opbracht tijdens het openingsweekend in de filmzalen. Wereldwijd wist ‘Sonic the Hedgehog’ inmiddels al meer dan 92,3 miljoen euro op te brengen. De film doet het ook uitstekend bij het publiek: de bezoekers geven ‘Sonic the Hedgehog’ een A- CinemaScore en een publieksscore van 95% op Rotten Tomatoes.

Inmiddels zakt ‘Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn’ naar de tweede plaats op de lijst, met 15,8 miljoen euro tijdens het afgelopen weekend. Wereldwijd deed die film de kassa al voor ruim 132 miljoen euro rinkelen. De derde plaats ging naar ‘Fantasy Island’, die 11,4 miljoen euro verzilverde.