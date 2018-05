'Solo: A Star Wars Story' scoort minder goed dan verwacht SD

30 mei 2018

11u39 0 Film 'Solo: A Star Wars Story' is nog niet de kaskraker waarop Walt Disney had gehoopt. Tijdens het afgelopen weekend, dat in de Verenigde Staten in het teken stond van Memorial Day, zou de film naar schatting 103 miljoen dollar in het laatje hebben gebracht.

Daarmee beleeft deze spin-off van Star Wars de slechtste opening sinds Disney de filmreeks in 2015 uitbaat. 'The Force Awakens' was de eerste film onder de vlag van Disney en dat was meteen een schot in de ros. In het openingsweekend bracht die film bijna 250 miljoen dollar op. 'The Last Jedi', de voorloper van 'Solo', deed het met 220 miljoen in december van het vorig jaar ook prima.

'Solo: A Star Wars Story' ging in bijna 5.000 Amerikaanse bioscopen in première. De film zelf zou zo'n 250 miljoen gekost hebben. Ook wereldwijd bleef de film onder de verwachtingen: voorlopig brengt 'Solo' slechts half zoveel op als de vorige Star Wars spin-off 'Rogue One'.

'Solo’ vertelt de avonturen van de jonge Han en toont onder andere hoe hij zijn maatje Chewbacca ontmoet. Han Solo is een personage dat in de Star Wars-films vertolkt werd door Harrison Ford. In de nieuwe prent neemt Alden Ehrenreich die taak op zich. Een minder bekende naam, maar voor de overige rollen in de film werden wel wat grotere sterren aangetrokken. Onder andere ‘Game of Thrones’-ster Emilia Clarke, Woody Harrelson, Paul Bettany, Thandie Newton en Jon Favreau.