'Sisterhood of the Traveling Pants' wordt musical

18 juli 2018

06u49

Bron: ANP 0 Film Er komt een musical op basis van de Amerikaanse film 'The Sisterhood of the Traveling Pants'. Blue Spruce Productions heeft de rechten gekocht om de film om te bouwen tot een theatervoorstelling.

'The Sisterhood of the Traveling Pants' is een film uit 2005. Het tweede deel kwam uit in 2008. De filmreeks die gebaseerd is op de gelijknamige boekenserie. Het verhaal draait om vier vriendinnen die van elkaar verwijderd leven maar toch erg close zijn. Eén spijkerbroek verbindt hen met elkaar.

Amber Tamblyn, Alexis Bledel en America Ferrera en Blake Liverly speelden in de twee films de hoofdrollen. De films brachten wereldwijd 83 miljoen dollar op.