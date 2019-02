‘Singin’ in the Rain-regisseur’ Stanley Donen (94) overleden TVC

23 februari 2019

19u24

Bron: Belga 0 Film De Amerikaanse regisseur Stanley Donen is overleden. Hij stierf na een hartaanval in New York en werd 94. Dat heeft zijn zoon aan de Chicago Tribune laten weten.

Donen was één van de laatste vertegenwoordigers van de gouden eeuw van Hollywood en is vooral bekend van het legendarische "Singin' in the Rain" uit 1952 met Gene Kelly.

Donen regisseerde tientallen films en muzikale komedies. Samen met Audrey Hepburn en Fred Astaire maakte hij in 1957 "Funny Face".

De Amerikaan won nooit Oscars voor zijn films, maar hij kreeg in 1998 wel een ere-Oscar voor zijn hele carrière.