‘Silence Of The Lambs’-sequel over Clarice in de maak SDE

13 januari 2020

09u38

Bron: ANP 1 Film "Well Clarice..." De begroeting van Dr. Hannibal Lecter uit ‘Silence Of The Lambs’ is een van de meest iconische filmquotes aller tijden. De Amerikaanse zender CBS gaat nu een sequel-televisieserie maken over de Clarice in kwestie, meldt onder meer Deadline.

‘Clarice’, zo moet de serie over FBI-agente Clarice Sterling gaan heten. De sequel speelt zich af na de gebeurtenissen van de film uit 1991. De serie gaat dieper in op het persoonlijke verhaal en de achtergrond van Clarice, die in de film gespeeld werd door actrice Jodie Foster. In de sequel-film ‘Hannibal’ uit 2001 werd de rol van Clarice gespeeld door Julianne Moore.

De pilotaflevering is geschreven door Alex Kurtzman en Jenny Lumet. Kurtzman was vanaf 2009 als uitvoerend producent verantwoordelijk voor de serie ‘Star Trek’. Wie Clarice in de nieuwe serie gaat spelen en wanneer begonnen wordt met filmen is nog niet bekend.