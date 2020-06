‘Show Yourself’ had bijna niet in ‘Frozen 2' gezeten JV

30 juni 2020

14u29 0 Film Met een opbrengst van 1,45 miljard dollar werd Disney-film ‘Frozen 2' vorig jaar de meest succesvolle animatiefilm ooit. Mede dankzij de populaire muziek: niet alleen ‘Into The Unknown’ sloeg aan bij de kijker, maar ook ‘Show Yourself’ werd op applaus onthaald. En te zeggen dat het nummer de film bijna niet gehaald heeft.

In Frozen 2 hoor je Elsa (Idina Menzel) twee musicalnummers zingen. Disney schoof aanvankelijk ‘Into The Unknown’ naar voren als de opvolger van monsterhit ‘Let It Go’, maar uiteindelijk was het ‘Show Yourself’ die bij veel kijkers het meest in de smaak viel.

Uit een behind the scenes-documentaire over ‘Frozen 2' blijkt nu dat ‘Show Yourself’ bijna uit de film ws geknipt. Marc Smith, een van de schrijvers van ‘Frozen 2', zag geen enkele reden om het nummer te behouden. Het was volgens hem een moeilijk nummer dat heel wat discussie met zich meebracht: de makers raakten het niet eens over de betekenis ervan en waar in de film het precies zou moeten voorkomen.

Uiteindelijk besloot Disney om ‘Show Yourself’ toch in de film te laten, waar het nu voor een van de hoogtepunten zorgt in Elsa’s zoektocht naar zichzelf. Oef.