‘Sharknado’s’ veroveren maandagavonden op ZES: films zo slecht dat ze een waar fenomeen werden

19 augustus 2019

19u31

Bron: DM/Guardian/NRC 0 Film Elke maandagavond zendt ZES een film uit de cultreeks ‘Sharknado' uit - met vanavond het derde deel: ‘Sharknado 3: Oh Hell No!’. Maar waar komt het succes van de reeks vandaan? Aan het boeiende verhaal, de indrukwekkende special effects of de getalenteerde acteurs zal het alvast niet liggen.

Nee, een ‘Sharknado’-film kan je bezwaarlijk écht goed noemen. Elk deel steunt op dezelfde premisse: een tornado schept alle haaien uit de omliggende wateren en katapulteert de - nog levende en erg bloeddorstige - wezens op het land waar ze zich te goed doen aan de machteloze burgers. Enkel helden Fin Shepard en April Wexler, gespeeld door B-acteurs Ian Ziering (ex-’Beverly Hills 90210') en Tara Reid (‘American Pie’) kunnen gewapend met kettingzagen redding brengen. Hoe verder de reeks vordert, hoe absurder de plot trouwens. Denk maar aan plotelementen als nazi’s, dinosaurussen en teleportatie. Tel daar nog bij dat de special effects eruitzien alsof ze door een twaalfjarige op zijn eerste computerkamp gemaakt zijn, de dialogen zo clichématig zijn dat ze lachwekkend worden en acteurs zo houterig staan te acteren, dat je bijna vermoedt dat ze het erom doen.

Maar absurd of niet, de films zijn een groot succes, voornamelijk op sociale media. De eerste film werd 387.000 keer genoemd op Twitter. De tweede film had meer dan 1 miljard Twitter impressions, bij de derde waren dat al 2,1 miljard impressions: het aantal keer dat gebruikers een tweet over de film zagen voorbijkomen. Die getallen zie je normaal gezien enkel bij massa-evenementen zoals de Super Bowl of de Oscaruitreikingen.

Ironie

Waar komt dat succes dan vandaan? Volgens Chris Oosterom, directeur van het Amsterdamse festival voor surrealistische films Imagine, is de film zo absurd dat hij goed wordt. Dat vertelde hij in De Morgen. “’Sharknado’ wekt een ‘what-the-fuck-gevoel’ op: het is over the top krankzinnig, na het kijken van de trailer wilde ik direct de film zien. Hij is als een kermisattractie, met een hoog tempo en een hoop spektakel.” En, zegt Oosterom: “Het is een film die met een relatief klein budget puur ter vermaak wordt gemaakt voor een themakanaal op tv.” Ook criticus Julius Koetsier van e-filmmagazine The Cult Corner snapt de aantrekkingskracht: “De insteek is om een slechte film te maken. ‘Sharknado’ draait om ironie.”

Dat de filmreeks wel eens voor veel publiciteit zou kunnen zorgen, werd al tijdens de Twitterstorm die tijdens de eerste ‘Sharknado' opstak, duidelijk. Voor heel wat bekende gezichten is een cameo dan ook dé uitgelezen kans om weer even op het voorplan te treden. En uiteraard: hoe gruwelijker de dood, hoe beter voor de publiciteit. Waren onder meer te zien in de films: Jerry Springer, David Hasselhoff, auteur George R. R. Martin, Olivia Newton-John en skater Tony Hawk.

Absurder

Hoe succesvol ook, de zesde film in de reeks was meteen ook de laatste. En maar goed ook. Want waar de eerdere films konden bogen op een zekere waanzinnige absurditeit, sloeg de teller steeds verder door. En op een bepaald moment is trop écht te veel. Een sharknado in Los Angeles kan je ergens misschien nog geloven, maar wanneer er tijdreizen aan te pas komt, ben je misschien iets te ver gegaan. Maar zoals actrice Tara Reid het zo mooi verwoordt: “In deze film zit alles waar je zo van hield in de eerste vijf: de gekte, de onnozelheid, de film die zo slecht is dat hij geweldig is. Het duurde zes jaar, maar het is tijd om het los te laten. We hebben dingen gedaan die je niet voor mogelijk houdt. Maar het is niet voor ons, maar voor de fans. We hebben de beste fans. Ik heb in grote cultfilms gespeeld, zoals ‘The Big Lebowski’ en ‘American Pie’, maar ik heb nog nooit een grote fanbase gehad dan bij ‘Sharknado’.”

