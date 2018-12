“Sean Penn werkt aan documentaire over Khashoggi” Redactie

06 december 2018

07u18

Bron: ANP 0 Film Sean Penn is in Turkije om een documentaire te maken over de vermoorde journalist Jamal Khashoggi. Dat melden diverse Turkse media. Hij zou daarvoor onder meer hebben afgesproken met Hatice Cengiz, de Turkse verloofde van Khashoggi.

De Oscarwinnaar zou met een kleine crew werken en onder meer hebben gefilmd buiten de Saoedi-Arabische ambassade in Istanbul, waar Khashoggi voor het laatst levend werd gezien. De journalist en columnist voor The Washington Post ging daar op 2 oktober naar binnen en kwam nooit meer naar buiten. De 59-jarige Saoediër, die geregeld kritiek uitte op de kroonprins van zijn land Mohammed bin Salman, zou in de ambassade zijn gemarteld en daarna vermoord.

Penn heeft al eerder documentaires gemaakt. De laatste was ‘The Human Experience’ uit 2013, die ging over chemicaliën in huishoudelijke producten. Hij is ook activist: in 2012 ging hij op verkiezingspad met de Venezolaanse president Hugo Chavez en hij ontmoette zowel Fidel als Raul Castro. In 2016 kreeg Penn ook kritiek vanwege zijn geheime ontmoeting met drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, die op dat moment voortvluchtig was.

Penns management wilde volgens Deadline niet bevestigen dat hij aan een Khashoggi-documentaire werkt.