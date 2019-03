‘Scooby Doo’-acteur wordt vervangen in vervolgfilm: “Dit is vernederend” MVO

Bron: Altpress 4 Film ‘Scooby Doo’-acteur Matthew Lillard, die de rol van Shaggy vertolkte in de live action-film uit 2002, kreeg te horen dat hij vervangen zou worden voor het komende vervolg op de film. Zijn fans zijn niet blij met de beslissing, en ook Lillard zelf had het liever anders gezien.

Warner Bros werkt momenteel aan een nieuwe live action-film over de bekende tekenfilmhond Scooby Doo, die samen met zijn vrienden - en dan vooral met zijn beste vriend Shaggy - de strijd tegen ‘spoken’ aangaat. Meestal blijkt het echter om criminelen te gaan die zich voordoen als een kwaadaardige entiteit. “And they would’ve gotten away with it if it weren't for those meddling kids.” Je kent het nog wel.

Nu worden er enkele grote veranderingen doorgevoerd wat het vervolg betreft, met name de vervanging van Lillard, die twee films lang de rol van Shaggy speelde. “Ik wil alle fans van het Scoobyverse bedanken voor de vloedgolf aan steun”, schrijft hij op Twitter. “Het was een vernederend moment om hercast te worden... Maar dat gaat wel weer voorbij. Dat gezegd zijnde, het was een grote troost om jullie liefde te ontvangen. Momenteel zoek ik uit waar ik in de toekomst wel nog aan zal werken.” Hij sloot het bericht af met de typische uitspraak van Shaggy: “Zoinks”.

De recasting van Lillard ligt bijzonder gevoelig bij fans omdat zijn associatie met het personage meer diepgeworteld is dan bij andere acteurs. Gezien zijn eerste rol als Shaggy het publiek zo aansprak, werd hij sindsdien gecast als de stem van Shaggy in bijna elke Scooby Doo-cartoon of tekenfilm.

Het is waarschijnlijk dat de rest van de cast ook vervangen zal worden door jongere acteurs. Gina Rodriguez (‘Jane The Virgin’) werd ondertussen bevestigd als de nieuwe Velma. In het origineel werd die rol gespeeld door Linda Cardellini. Wie de plaats van Freddie Prinze Jr. (Fred) en Sarah Michelle Gellar (Daphne) zal innemen, is nog niet bekend.