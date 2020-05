‘Scarface’-reboot in de maak door Coen Brothers LOV

15 mei 2020

07u22

Bron: ANP 0 Film Een van de populairste gangsterfilms aller tijden wordt weer in een nieuw jasje gestoken. ‘Scarface’, waarin immigranten in Amerika centraal staan die belanden in de criminaliteit, is herschreven door de broers Joel en Ethan Coen.

Het nieuwe verhaal is losjes gebaseerd op het leven van maffiabaas Al Capone en vindt dit keer in Los Angeles plaats. De originele ‘Scarface’ dateert uit 1932 en speelde zich af in Chicago. De regie is in handen van ‘Call Me By Your Name’-regisseur Luca Guadagnino. Dat meldt People.

De reboot uit 1983, die gefilmd werd in Miami, groeide uit tot een cultklassieker. Dat kwam met name door de glansrol die Al Pacino neerzette als gangsterbaas Tony Montana. Zijn oneliner ‘say hello to my my little friend!’ werd wereldberoemd.