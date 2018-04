"'s Nachts opstaan om macaroni te eten": hoe Charlize Theron 23 kilo bijkwam voor haar nieuwe rol TK

19 april 2018

16u39

Bron: Metro UK, Moviefone 0 Film In juli komt bij ons de film 'Tully' in de zalen. Daarin kruipt Charlize Theron in de huid van een oververmoeide mama van drie die ten einde raad een nanny inhuurt. De actrice kwam maar liefst 23 kilo bij voor de rol, en dat blijkt helemaal niet zo leuk als het klinkt.

Gewicht verliezen is aartsmoeilijk, maar bijkomen een fluitje van een cent. Gewoon lekker veel troep eten, zou je denken, maar Charlize vond het helemaal geen aangename ervaring. "De eerste drie weken is dat leuk, dan ben je precies een kind in een snoepwinkel", aldus de Zuid-Afrikaanse. "Het was best fijn om naar een burgertent te trekken voor het ontbijt en twee milkshakes te drinken. Maar daarna is het leuke eraf en wordt het echt een opgave. Ik herinner me dat ik mijn alarm in het midden van de nacht zette, letterlijk om twee uur, om te eten. Dan stond er een bord koude macaroni met kaas op mijn nachtkastje, en dan duwde ik dat naar binnen. Het is echt niet makkelijk om zo'n zwaar gewicht te onderhouden."

Na een tijdje merkte ze dat het ook mentaal een impact had. "Ik vereenzelvigde mezelf te veel met het personage: een vermoeide, ongelukkige mama. Ik wilde voelen wat zij voelde, en na een tijdje kreeg ik echt een depressie. Dat in combinatie met al het verwerkte voedsel dat ik at, en ik dronk ook veel te veel suikerrijke dranken. Ik was geen leuk persoon op de set."

En dan moest het moeilijkste nog komen, want de overtollige kilo's moesten er na de film weer af. "Het duurde echt veel langer dan met 'Monster'. Toen was ik 27, en stopte ik gewoon vijf dagen per week met snacken. De kilo's vlogen er toen weer af, maar deze keer was ik 42. Het was een lange, lange reis; het duurde meer dan anderhalf jaar. Ik had het niet makkelijk, want intussen moest ik wel nog andere films opnemen en interviews geven. En niemand die wist dat ik was bijgekomen voor een rol."