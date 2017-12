‘Rotten Apples’: de database die u vertelt welke films gemaakt werden door beschuldigden van seksueel wangedrag kv

20u38

Bron: Adweek, Vanity Fair, Huffington Post 0 Rotten Apples Kevin Spacey werd door meerdere mensen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ondertussen maakte Netflix bekend dat hij geen rol meer zal spelen in het nieuwe seizoen van 'House of Cards'. Film Hollywood staat op zijn kop. Sinds de #metoo-beweging een tweetal maanden geleden op gang kwam met de eerste beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Harvey Weinstein, zijn er al tientallen andere koppen gerold. Voor wie wil weten welke films en televisieprogramma’s gemaakt werden door mensen die al dan niet beschuldigd werden van dergelijke feiten, is er nu de database ‘Rotten Apples’.

Kevin Spacey, Louis C.K., Ben Affleck en Sylvester Stallone zijn maar enkele namen die sinds kort door het grote publiek in verband gebracht worden met seksueel wangedrag.

De nieuwe online database ‘Rotten Apples’ vertelt je of een acteur of actrice, scenarist, producent of regisseur die betrokken was bij het project ooit door een geloofwaardige bron beschuldigd werd van aanranding.

Gebruikers kunnen de naam intikken van een film of televisieprogramma en de database zal hen vertellen of het project in de categorie “fresh apples” (verse appels) of “rotten apples” (rotte appels) valt. Als iets “rot” is, verschijnt de naam van de beschuldigde met een link naar een bron die de beschuldiging toelicht.

De database is het project van vier medewerkers van Zambezi, een reclameagentschap in Californië. “Het werd duidelijk dat we een middel moesten creëren dat het voor mensen gemakkelijker zou maken om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt en om ethische mediaconsumenten te worden,” zegt Tal Wagman van Zambezi.

Rotten Apples De nieuwste Star Wars-film valt, althans voorlopig, niet in de categorie 'Rotte Appels'.

Betrouwbare bronnen

Het team werkte twee maanden aan de database. Ze maken in de lijst enkel melding van de beschuldigingen als ze gelinkt kunnen worden aan een betrouwbare bron.

“De beschuldiging moet gelinkt zijn aan een derde partij of betrouwbare bron, iets dat beschouwd wordt als mainstreammedia en geen ‘fake news’ of een blog. Als ze erover berichten moet het een echte bewering zijn die komt van een beschuldiger, iemand die dapper genoeg is om ermee naar buiten te komen en te vertellen dat dit gebeurd is,” aldus Wagman. Ook anonieme beschuldigingen worden opgenomen, zolang ze gelinkt zijn aan een derde partij.

“Het zijn niet onze meningen over deze onderwerpen… We helpen de mensen gewoon om de stipjes met elkaar te verbinden,” legt de reclamemaker uit.

De website heeft ook een formulier waarmee gebruikers het team kunnen aanschrijven als ze denken dat er informatie in de database ontbreekt.

Rotten Apples Een voormalige MTV-presentatrice beschuldigt Ben Affleck ervan dat hij haar tijdens televisieopnames in 2003 betast zou hebben.

Geen boycot

Uit een analyse van de films en televisieprogramma's in de database blijkt dat ongeveer 23 procent van de resultaten "rotte appels" zijn, terwijl 77 procent nog "vers" is. Aangezien er elke dag nieuwe beschuldigingen de kop opsteken kunnen die percentages wat veranderen, maar de cijfers geven toch aan dat de meerderheid van de shows gelukkig nog niet "besmet" is.

Het is niet de bedoeling van de makers om films te boycotten, zegt art director Annie Johnston die de site vormgaf. “Het is niet de film zelf die de rotte appel is, maar het zijn de individuen,” Ze willen enkel dat mensen geïnformeerd zijn over de beschuldigingen, zodat kijkers geïnformeerde beslissingen kunnen maken.

Rotten Apples wordt voortdurend geüpdatet. Sinds de lancering op 11 december werden er wereldwijd al meer dan 2,7 zoektermen op de site ingegeven.