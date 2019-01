‘Roma’ wint Beste Film bij Critics' Choice Awards en verslaat zo 9 sterke concurrenten MVO

14 januari 2019

07u24

Bron: ANP 0 Film De juryleden van de Critics’ Choice Awards hebben ‘Roma’ uitgeroepen tot beste film van het afgelopen jaar. De Mexicaanse productie won ook de prijs voor beste niet-Engelstalige film.

Regisseur Alfonso Cuarón gaf in zijn dankwoord een sneer naar de Amerikaanse president Trump. Toen hij het over de cast en crew van ‘Roma’ had, zei hij: “Dit stel Mexicanen is niet zo slecht als ze nog weleens worden neergezet.” ‘Roma’ won vorige week bij de Golden Globes ook de prijs voor beste buitenlandse film. Bij die awards kunnen alleen Engelstalige projecten meedingen naar de hoofdprijs van beste film.

Roma versloeg in de strijd om de belangrijkste filmprijs negen concurrenten: ‘BlacKkKlansman’, ‘Black Panther’, ‘The Favourite’, ‘First Man’, ‘Green Book’, ‘If Beale Street Could Talk’, ‘Mary Poppins Returns’, ‘A Star Is Born’ en ‘Vice’.