‘Riverdale’-acteur Cole Sprouse speelt na 19 jaar terug in een film en dit is de trailer MVO

03 november 2018

13u56 0 Film Cole Sprouse (26), die momenteel te zien is als Jughead Jones in de Netflix-serie ‘Riverdale’, speelt voor het eerst in 19 jaar weer mee in een film.

‘Five Feet Apart’ doet ietwat denken aan het populaire ‘The Fault In Our Stars’. Twee doodzieke tieners ontmoeten elkaar in het ziekenhuis en vallen als een blok voor elkaar. Eén probleempje: ze hebben allebei Cystic Fibrosis of ‘taaislijmziekte’, waardoor ze ten alleen tijde zes voet (2 meter) uit elkaar moeten blijven. Als ze besmet raken met elkaars bacteriën, kan dat hun dood betekenen.

Het is voor Sprouse zijn eerste hoofdrol in een film sinds ‘Big Daddy’, die in 1999 uitkwam. Hij was destijds 7 jaar oud.

Sprouse werd tijdens zijn kinderjaren vooral bekend door zijn rol in de Disneyreeks ‘The Suite Life Of Zack And Cody’, waarin hij samen met zijn tweelingbroer Dylan allerlei avonturen beleefde op een cruiseschip. Op zijn 18de verjaardag stopte hij echter met de show, omdat hij naar eigen zeggen niet genoeg creatieve vrijheid kreeg.

Sprouse wordt zelf niet graag een ‘voormalig kindster’ genoemd. “Dat klinkt zo negatief. Zelfs ‘jonge acteur’ klinkt beter, en zelfs dan stoppen ze je al in een vakje. ‘Voormalig kindacteur’ is een nog kleine vakje ín dat vakje. Ik wil gewoon films maken waar ik gelukkig van word.”

Voor meer straf filmnieuws, exclusieve interviews en wedstrijden kan je terecht op hln.be/film.