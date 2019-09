‘Rambo’ is terug: deze 10 dingen wist je nog niet over de populaire filmreeks KD

27 september 2019

14u00 0 Film ‘Rambo: Last Blood’ loopt sinds deze week in de zalen. Het vijfde deel in de ‘Rambo’-franchise brengt Sylvester Stallone terug als de populaire vechtersbaas. Veel geheimen kent de cultfilm niet voor echte fans, maar wij zetten toch graag 10 ‘Rambo’-weetjes op een rijtje.

1. Rambo sterft in het originele verhaal

De eerste film uit de ‘Rambo’-reeks heet eigenlijk ‘First Blood’. Het verhaal van die film was gebaseerd op een gelijknamig boek uit 1972. Het boek bleek een schot in de roos voor auteur David Morrell en binnen het jaar verkocht hij de rechten aan een filmstudio. Uiteindelijk duurde het tien jaar voor ‘First Blood’ in de zalen kwam. Het verhaal werd meermaals herschreven en de rechten werden een paar keer doorverkocht. In 1982 bracht de maatschappij Orion Pictures de prent uit. Klein detail: het einde van het boek is compleet anders. Bijna niemand overleeft het verhaal, zelfs Rambo niet. Het hoofdpersonage bleef in de film leven omdat er anders geen franchise rond gebouwd kon worden. De kassa verhinderde z’n dood.

2. Rambo bestond echt én hij heeft een link met België

Het personage Rambo werd grotendeels gebaseerd op de Amerikaanse oorlogsheld Audie Murphy, die in 1971, een jaar voor de publicatie van het boek, overleed. Hij diende als majoor in het Amerikaanse leger en was na de Tweede Wereldoorlog de Amerikaanse soldaat die de meeste onderscheidingen op zijn naam mocht zetten. Eén daarvan kreeg hij van ons land, namelijk het Oorlogskruis. Dat is een Belgische militaire onderscheiding die werd ingesteld voor militairen die zich onderscheidden tijdens de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd hij acteur en zijn carrière duurde uiteindelijk 21 jaar. Ondanks het succes liep het helaas niet goed af met Audie. De man, die last had van posttraumatische stress, zocht zijn toevlucht in slaappillen en stierf op 45-jarige leeftijd in een vliegtuigcrash.

3. Sylvester Stallone wou aanvankelijk verhinderen dat de film uitkwam

Sylvester Stallone is het bekendst als het gezicht van de film, maar ook achter de schermen had de man veel in de pap te brokken. Het script werd meerdere keren door de acteur herschreven. De eerste versie van de film vond hij zodanig slecht dat hij bang was dat het zijn carrière zou verwoesten. Hij probeerde de filmrechten na het zien van de eerste ruwe montage zelf te kopen om te vermijden dat iemand het materiaal ooit te zien zou krijgen. Pas toen hij een herwerkte versie van het montagemateriaal onder ogen kreeg, was de acteur tevreden met de film.

4. Rambo werd vernoemd naar een appel

David Morell had alles wat hij nodig had, toen hij het boek ‘First Blood’ bedacht. Of toch bijna alles. Hoewel vele details uit het boek al op papier stonden, kon de auteur maar geen passende naam verzinnen voor zijn personage. Zijn vrouw presenteerde hem op een dag een Rambo-appel, een appelsoort die genoemd werd naar de Zweedse immigrant Peter Gunnarsson Rambo. In 1637 arriveerde hij per boot in Noord-Amerika. Het wordt algemeen aangenomen dat de eerste Rambo-appelboom geplant werd door Peter Gunnarsson Rambo. Hij zou onder andere appelpitten mee genomen hebben uit zijn thuisland om in Amerika te planten.

5. John Travolta en Robert DeNiro weigerden de rol

Sylvester Stallone is niet weg te denken als Rambo, maar de acteur was niet de eerste keuze voor de rol. Onder anderen John Travolta, Chuck Norris, Robert De Niro en Clint Eastwood kregen de filmrol aangeboden, maar ze weigerden naar verluidt allemaal omdat ze de film en het personage te gewelddadig vonden. Al Pacino weigerde de rol om exact de tegenovergestelde reden. Hij vond dat Rambo niet gek genoeg was. Uiteindelijk kreeg Sylvester de rol en de rest is geschiedenis.

6. Moordfilm zonder moorden

De ‘Rambo’-franchise wordt door critici weleens omschreven als te gewelddadige “moordfilms”, maar in de eerste film wordt er niemand vermoord. Er sterft maar één personage in heel de film, namelijk Galt. Dat personage probeert Rambo neer te schieten vanuit een helikopter, maar valt uit het toestel en vindt zo uiteindelijk de dood. Rambo schiet in ‘First Blood’ enkel om vijanden te ontwapenen, niet om hen te vermoorden. In de daaropvolgende films stijgt de dodentol wel dramatisch. In het tweede deel verliezen 85 mensen het leven, het derde deel werd, met meer dan 108 doden, zelfs opgenomen in het Guinness Book of World Records als ‘de gewelddadigste film ooit’.

7. Een sterfgeval op set

De tweede film in de ‘Rambo’-franchise kostte het leven van een crewlid. Cliff Wenger Jr. stond tijdens de opnames in Mexico in voor de geluids- en visuele effecten van ‘First Blood II’. Hij werkte op set aan een stuntexplosie, maar die liep verkeerd af. De explosie ging veel te vroeg af, nog voor de set ontruimd was. De man was op slag dood. De film werd bij de release opgedragen aan Cliff.

8. Rambo en Indiana Jones hebben hetzelfde paard

Stuntacteurs zijn soms moeilijk te vinden, zeker als die acteurs dieren zijn. In Hollywood wordt er dus af en toe beroep gedaan op dezelfde dieren. In de film ‘Rambo III’ rijdt Sylvester op hetzelfde paard als Harrison Ford in ‘Indiana Jones and the Last Crusade’.

9. Rambo speelt zich af in Myanmar, maar daar is de film verboden

Het vierde deel in de ‘Rambo’-franchise speelt zich af in Myanmar. In de film moet Rambo naar het land om een groep gegijzelde missionarissen te helpen. Het beeld dat van het plaatselijke leger wordt opgehangen is ronduit negatief. Sylvester Stallone deed dit opzettelijk om de wandaden van het regime voor de gewone burger in kaart te brengen. In Myanmar waren ze echter niet gediend met het politieke statement van de acteur. De film werd prompt verbannen en wie de het riskeerde om de prent te verkopen, dreigde zeven jaar de gevangenis in te draaien. Maar celstraffen of niet, de film werd ook in Myanmar populair dankzij illegale verkoop. Lokale fans van de familie begonnen ook te rebelleren door Rambo. Ze voelden zich geïnspireerd door Rambo’s catchphrase “Vecht voor iets of leef voor niets”.

10. Er bestaat een animatiereeks van Rambo

Hollywood weet hoe je iets moet uitmelken en daar werd ook Rambo niet van gespaard. Omdat de eerste twee films zo populair waren bij het grote publiek, hoopten de studiobazen het product ook aan kinderen verkocht te krijgen zodat Rambo ook als speelgoed geld in het laatje zou brengen. Daarom werd er een animatiereeks rond Rambo gelanceerd. “De reeks staat volledig los van de films. Er zal geen geweld te zien zijn. Rambo is nu een gespierde jongen die van de natuur houdt en geen problemen zoekt”, stelden de makers bezorgde ouders gerust, maar dat bleek niet te kloppen. ‘Rambo: The Force of Freedom’ verscheen in 1986 en werd na één seizoen, dat uit maar liefst 65 afleveringen bestond, afgevoerd.