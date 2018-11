‘Ralph Breaks the Internet’ levert Disney 74,5 miljoen euro op in amper vijf dagen KD

Bron: Belga 1 Film De nieuwe Disney-animatie ‘Ralph Breaks the Internet’ heeft in de VS 74,5 miljoen euro opgeleverd, amper vijf dagen na de première. Alleen ‘Frozen’ bracht het bedrijf in de ‘Thanksgiving’-periode meer geld op, melden Amerikaanse media.

Daarmee doet het vervolg op ‘Wreck It Ralph’ het beter dan het origineel. Het is tevens ook de eerste vervolgfilm die zo hoog in het ‘box office’-lijstje komt te staan. De film werd uitgebracht in het Thanksgiving-weekend, één van de belangrijkste momenten in de winter om een grote film uit te brengen. ‘Frozen’ bracht in 2013 82 miljoen euro op in dezelfde periode. ‘Moana’, in Vlaanderen uitgebracht onder de titel ‘Vaiana’, was in 2016 goed voor 72 miljoen euro.

‘Ralph Breaks the Internet’ is het vervolg op ‘Wreck it Ralph’ uit 2012. In die film probeert een personage uit een oude videogame te ontdekken of er méér in het leven kan zijn dan de schurkenrol die hij in het spel heeft. In het vervolg komt Ralph met zijn vriendinnetje Vanellope in de wondere wereld van het internet terecht.