"Komt er dan toch een film?" Fans van Friends zijn in alle staten door deze trailer TK

23 januari 2018

12u15

Bron: Metro.co.uk 0

In 2004 werd de laatste Friends-aflevering uitgezonden (duizenden herhalingen niet meegerekend), en sindsdien smeken de fans om een reünie. Intussen zijn we echter 14 jaar verder en hebben we de vrienden nooit meer samen in een nieuw project gezien. Tot nu, want op YouTube-kanaal Smasher verscheen een trailer die hint naar een Friends-film. Het ding is helaas nep - gefabriceerd met beelden uit de serie en uit andere projecten - maar dat maakt het voor de fans niet minder mooi. De video wordt massaal veel bekeken online. Huwelijksproblemen tussen Chandler en Monica, Rachel die opnieuw zwanger is... Volgens velen heeft dit staaltje 'wishful thinking' alles wat een Friends-fan kan dromen. Maar oordeel vooral zelf.