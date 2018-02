"Even prachtig als gestoord": van deze filmtrailer gaat je bloed stollen TDS

09 februari 2018

16u34

Bron: Kameraki 0

Paramount heeft zopas een nieuwe trailer van Annihilation gelanceerd. De sciencefiction/horrorfilm is de tweede prent van Alex Garland, die in 2014 het Oscarwinnende 'Ex Machina' tot leven bracht. In de film gaat een team van wetenschappers op onderzoek in een mysterieuze zone die door een buitenaards organisme besmet is. Aan bloedstollende beelden blijkt alvast geen gebrek te zijn in 'Annihilation'. Kinderen zijn niet toegelaten.