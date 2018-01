"Een tragedie zo willen uitmelken, wansmakelijk gewoon": Sony Pictures pakt uit met eerste trailer 'Slender Man' Sven Van Malderen

Sony Pictures heeft de eerste trailer van 'Slender Man' op de wereld losgelaten. Ongetwijfeld fantastisch nieuws voor de horrorfans, maar Bill Weier ziet de hype met lede ogen aan. Zijn dochter was immers een van de twee meisjes die drie jaar geleden een klasgenote zwaar toetakelden. Slachtoffer Payton Leutner kreeg maar liefst negentien messteken in de armen, buik en borstkas. Het duo wilde naar eigen zeggen "horrorfiguur Slender Man tevreden stellen". "Een tragedie zo willen uitmelken, wansmakelijk gewoon", vindt de vader.

Flashback naar 2014: Morgan Geyser en Anissa Weier lokken Payton met een list naar een park in Waukesha (Wisconsin). De waanzin kan beginnen. Het is Morgan die uithaalt met het mes, Anissa moedigt haar intussen aan. Ondanks haar zware verwondingen slaagt Payton er in om zelf naar een weggetje te kruipen. Daar treft een fietser haar hevig bloedend aan. "Een millimeter meer naar rechts en ze zou er niet meer geweest zijn", zouden dokters later verklaren.

Het motief van de meisjes klinkt bijzonder vreemd in de oren: Payton moest dood omdat ze hun trouw aan Slender Man wilden bewijzen. "Enkel zo konden we onze families beschermen tegen de razernij van de demon", klonk het.

De daders waren op het moment van de feiten amper twaalf jaar oud. Vorige maand viel het verdict voor Anissa: ze moet 25 jaar in een psychiatrische instelling verblijven. "Het is gewoon absurd dat ze hier een film van willen maken", stelt Weier. "Ik had dit wel zien aankomen, maar in mijn ogen is het bijzonder wansmakelijk. Het enige wat je hiermee bereikt, is de pijn van de drie betrokken families nog eens oprakelen."

Of regisseur Sylvain White daadwerkelijk elementen van deze pijnlijke zaak voor zijn scenario gebruikt heeft, zal pas in mei duidelijk worden. Dan verschijnt de prent in onze zalen. In de trailer is alvast te zien hoe enkele meisjes opgejaagd worden door de angstwekkende figuur. Een van hen steekt daarbij een oog uit.

'Slender Man' dook in 2009 online voor het eerst op. Een zekere Victor Surge photoshopte voor een online wedstrijd een personage bij elkaar dat nu nog steeds voor kippenvel zorgt. De grote, gezichtloze man verschijnt volgens de legende op de achtergrond van foto’s met kinderen. Kort nadien zouden die dan op mysterieuze wijze verdwijnen.