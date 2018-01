'Police Academy'-regisseur Hugh Wilson overleden TDS

23u40

Bron: BUZZE 1 TWITTER/GETTY Film De Amerikaanse filmregisseur Hugh Wilson is op 74-jarige leeftijd overleden, zo melden Amerikaanse media. Wilson overleed na een kort ziekbed.

De regisseur werd vooral wereldberoemd als bedenker van de eerste 'Police Academy'-film uit 1984. De komedie over een groep stuntelende kadetten lanceerde de carrières van sterren als Steve Guttenberg, Kim Cattrall en G.W. Bailey. In totaal volgden er zeven films, die samen een kwart miljard dollar opleverden. Behalve 'Police Academy' bedacht Wilson in de jaren zeventig ook de komedieseries 'WKRP in Cincinnati', 'The Bob Newhart Show' en 'Frank's Place'. Voor die laatste won hij een Primetime Emmy Award.

In de jaren negentig regisseerde de Amerikaan nog succesvolle films als 'The First Wives Club', met Bette Midler en Goldie Hawn, en 'Blast from the Past', met Brendan Fraser en Alicia Silverstone. De overleden regisseur laat een vrouw en vijf kinderen achter.