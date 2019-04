‘Pet Sematary’ vanaf vandaag weer in de bioscoop, maar Stephen King vond het té eng om uit te brengen: “Ik heb er een grens mee overschreden” MVO

03 april 2019

17u06 0 Film Vanaf vandaag is de horrorfilm ‘Pet Sematary’ weer te zien in de Belgische zalen. Het verhaal, gebaseerd op een roman van Stephen King, werd al eens verfilmd in 1989. Nochtans vond King zelf het véél te eng om uit te brengen. “Ik voelde me alsof ik een grens had overschreden met dit verhaal.”

Dat schreef hij zelfs in het voorwoord van het boek, dat uitkwam 1983. “Na het schrijven verstopte ik het script meteen in een lade van mijn bureau, ik vond het enger dan alle andere verhalen die ik al geschreven had, en ik vond dat ik het niet moest uitbrengen.” Na enkele woordenwisselingen met zijn uitgever, Doubleday, kwam het boek er dan toch, net als de twee daaropvolgende films. Dat tot grote ergernis van de auteur. Hij voerde dan ook nooit promo voor de roman.

“Het is een verschrikkelijk boek”, bedenkt King zich. “Het gaat niet perse om hoe het geschreven is, maar om de boodschap die het verhaal lijkt te geven: dat iets doen uit goede bedoelingen nooit echt werkt. En dat geloof ik persoonlijk gewoon niet.”

‘Pet Sematary’ verhaalt over een gezin dat verhuist daar een mooie villa. Het enige nadeel: het pand staat naast een gevaarlijke weg, waar vrachtwagens tegen topsnelheden voorbijrazen. Op een dag wordt de kat van het gezin er doodgereden, tot groot verdriet van het dochtertje des huizes. Zij hoort echter een legende over een nabijgelegen dierenkerkhof: al wat daar begraven wordt, komt weer tot leven. En inderdaad: de kat keert terug, alleen is er iets mis met de dier waar het gezin niet meteen een vinger op kan leggen. De kat leeft, maar toch ook weer niet. Wanneer even later ook het jongste kind van de familie het slachtoffer wordt van het drukke verkeer, krijgt de vader een gruwelijk idee...

De moderne remake van ‘Pet Sematary’ is vanaf vandaag te zien in de bioscoop.