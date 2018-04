‘Patser’ overschrijdt de kaap van 500.000 bezoekers HL

07 april 2018

06u00 0 Film ‘Patser’ blijft pieken. Al 350.000 Vlamingen bezochten de derde film van Adil el Arbi en Bilall Fallah. Met de bezoekers in Nederland (100.000) en Frankrijk (50.000) meegeteld wordt zelfs de magische kaap van een half miljoen tickets overschreden. Die status van blockbuster werd met veel blingbling gevierd tijdens de Ultimate Official Patser Party in de Carré.

‘Patser’ met Matteo Simoni en Nora Gharib in de hoofdrollen ging al op 24 januari in première en vertelt het verhaal van Antwerpse hangjongeren die van chique auto’s en grote villa’s dromen en zo in de drugswereld verzeilen. De film heeft lange benen, want na elf weken haalt die nog steeds de top 10 van de Vlaamse box office. Bovendien is het einde nog niet in zicht, want ‘Patser’ staat nog steeds in heel wat Vlaamse bioscopen geprogrammeerd.

Adil en Bilall bedankten tijdens hun speech de crew en cast die aan hun film hadden meegewerkt, maar gaven ook het startschot van de opvolger: ‘Patsers’. Die belooft nog straffer te worden en wordt in 2020 in de bioscoop verwacht. Dat het regisseursduo de tijd vond om te komen mee feesten, verwonderde wel wat filmfans. Want zaten die twee bad boys niet in Hollywood?

Hollywood

“Ja, iedereen denkt dat en dat is ook gedeeltelijk zo”, zegt Adil. “Bilall en ik reizen voortdurend op en af naar Amerika, want we hebben daar nog altijd geen ‘go’ gekregen voor onze projecten. No prob, want onzekerheid hoort nu eenmaal bij onze job. Toen we gevraagd werden voor die ‘Beverly Hills Cop’-film, dachten we aanvankelijk ook dat we meteen van start konden gaan. Ondertussen hebben we Hollywood al wat beter leren kennen en weten we dat dat pas kan, als er handtekeningen zijn gezet."

En dat is dus nog steeds niet gebeurd. "We vermoeden dat we nog sneller op de set van die ‘Bad Boys’-film zullen staan. Ook al moet dat scenario nog altijd goedgekeurd worden. Maar zo gauw Will Smith het oké vindt, gaan we van start. Als er opmerkingen en aanpassingen blijven komen, wordt alles natuurlijk weer wat uitgesteld. Voor hoelang? Dat kan niemand voorspellen. Ondertussen willen Bilall en ik niet braaf afwachten en stilzitten, maar werken we in stilte door aan een tiental andere projecten. Zoals ‘Patsers’. Of zoals onlangs toen we op één dag een videoclip opnamen. Filmen blijft het leukste dat er is. Of dat nu om een langspeelfilm of een clip van drie minuten gaat: het blijft evenveel fun.’

Urbanus

‘Patser’ kreeg lovende kritieken in de pers, maar de aandacht in Wallonië en Frankrijk bleef beperkt. “Dat klopt. Al ligt het totale bezoekersaantal nu al ver boven onze verwachtingen. Zeker wat Nederland betreft. Daar was het al van Urbanus en 25 jaar geleden dat een Vlaamse film nog zoveel volk had gelokt. We zijn dus heel tevreden. Zeker omdat we met ‘Patser’ een groot risico hebben genomen. Om die film te maken hebben we tegen heel wat andere projecten ‘nee’ gezegd. Maar het blijkt toch de juiste keuze te zijn geweest, want we hebben nu een kaskraker achter onze naam staan. Daardoor is er een grote druk van onze schouders gevallen.”