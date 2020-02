‘Parasite’ weer in Belgische bioscopen na grote winst bij Oscars TDS

12 februari 2020

15u13

Bron: ANP 0 Film De Oscarregen voor ‘Parasite’ heeft direct voor meer bezoekers in de bioscopen gezorgd. De Zuid-Koreaanse film is ook weer bij ons te bewonderen in de bioscoop, en wist inmiddels al meer dan 110.000 kijkers te lokken.

‘Parasite’ staat zonder twijfel in de lijst van populairste titels, een zeldzaamheid voor een film die eigenlijk al maanden in de bioscopen draait. In totaal zagen tot nu toe ruim 110.000 Belgen de film, die maandag werd bekroond met vier Oscars. Het is de eerste niet-Engelstalige titel in 92 jaar die de Oscar voor beste film heeft gewonnen.

‘Parasite’ gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie. ‘Parasite’ won als eerste niet-Engelstalige film in de geschiedenis de Oscar voor beste film. Ook sleepte de film de beeldjes voor beste regie, beste scenario en beste buitenlandse film in de wacht. De verbouwereerde regisseur Bong Joon-Ho zei tijdens zijn dankwoord voor beste film dat hij had verwacht wel klaar te zijn na het winnen van beste buitenlandse film. De zwarte komedie won in totaal al tientallen prijzen, waaronder de prestigieuze Gouden Palm tijdens het festival van Cannes en de Golden Globe voor beste buitenlandse productie van het jaar.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft inmiddels ook Bong Joon-Ho gefeliciteerd met het winnen van zo veel Oscars. Via Twitter liet de president weten “trots te zijn op de regisseur, de acteurs en de crew”. Moon roemt vervolgens de Koreaanse filmgeschiedenis en zegt verheugd te zijn dat een Koreaanse film op gelijke voet staat met films uit andere landen. Bovendien is de president dankbaar dat de regisseur en acteurs “ons volk trots en moed geven in een periode waarin we het hoofd bieden aan grote problemen”. Afsluitend zegt de president benieuwd te zijn waar Bong Joon-Ho nu aan werkt en dat hij de regisseur altijd zal aanmoedigen.