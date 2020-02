‘Parasite’-regisseur als ware held onthaald in Zuid-Korea TDS

16 februari 2020

12u37

Bron: ANP 0 Film Regisseur Bong Joon-ho (50) heeft zondag een warm ‘welkom thuis’ gekregen. De Parasite-filmmaker, die een week geleden vier Oscars in de wacht sleepte, werd op de luchthaven van Incheon opgewacht door honderden fans die luid voor hem applaudisseerden.

Bong Joon-ho bedankte de aanwezigen. “Ik applaudisseer voor jullie vanwege hoe goed jullie omgaan met het coronavirus”, zei hij volgens Reuters. “Ik ga me ook inzetten om het virus te overwinnen door mijn handen ontzettend goed te wassen. Fijn om weer thuis te zijn.”

Zuid-Korea is erg trots op de regisseur. Zo willen politici uit de stad Daegu, waar Bong Joon-ho is geboren, hem eren met een museum en een standbeeld. Ook willen bestuurders dat er in een nieuwe wijk in de op drie na grootste stad van Zuid-Korea straten worden vernoemd naar zijn films.

Met Parasite werd vorige week zondag geschiedenis geschreven. De Zuid-Koreaanse komische thriller was de eerste niet-Engelstalige film ooit die de Oscar voor beste film won. De film sleepte ook de beeldjes voor beste buitenlandse film, beste scenario en beste regie in de wacht. De film won daarvoor al tientallen andere prijzen.