‘Parasite’ passeert wereldwijd 200 miljoen dollar MVO

18 februari 2020

10u20

Bron: ANP 0 Film De Zuid-Koreaanse film ‘Parasite’ heeft wereldwijd meer dan 200 miljoen dollar opgebracht. Dat meldt het Britse filmblad Screendaily. Het gebeurt maar zelden dat een Aziatische film zulke cijfers haalt.

‘Parasite’ gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie. De zwarte komedie won al vele tientallen prijzen, waaronder vier Oscars, de prestigieuze Gouden Palm tijdens het festival van Cannes en de publieksprijs van het IFFR in Rotterdam.

Ook in Nederland is ‘Parasite’ een grote hit, inmiddels kochten al 270.000 mensen een kaartje. Het is daarmee de succesvolste Aziatische bioscoopfilm ooit in de Nederlandse bioscopen. De film draait inmiddels in meer dan 130 zalen.