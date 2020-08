“Olivia Wilde gaat geheim Marvel-project regisseren” SDE

20 augustus 2020

Bron: Deadline 0 Film Volgens Deadline gaat actrice en regisseur Olivia Wilde (36) een nieuw en strikt geheim Marvel-project regisseren. De film zou over en vrouwelijk personage gaan. Wie is nog niet officieel bekendgemaakt, maar bronnen fluisteren dat het zou gaan om Spider-Woman.

Sony, de betrokken filmstudio, wilde volgens Deadline niet reageren op het nieuws. Wel weet de nieuwssite te melden dat het script wordt geschreven door Katie Silberman en dat Amy Pascal en Rachel O'Connor de film gaan produceren. De drie dames werken momenteel ook al samen aan een kerstfilm voor Universal.

In het stripuniversum van Spider-Man is de rol van Spider-Woman door de jaren heen het alter ego geweest van onder anderen Gwen Stacy, Mary Jane Watson en Jessica Drew. Laatstgenoemde was in 1977 de eerste die als de superheldin door het leven ging. Wilde, die vorig jaar ‘Booksmart’ - haar eerste film als regisseur - uitbracht, zou het concept echter een eigen draai geven. Welk vrouwelijk personage dit keer Spider-Woman wordt, is dus nog onduidelijk.