‘Nuestras Madres’ is Belgische inzending voor Oscars 2020

SDE

23 augustus 2019

16u30

Bron: Variety 0 Film De Belgische inzending voor de Oscars is gekend. ‘Nuestras Madres’ van de Belgisch-Guatemalaanse regisseur Cesar Diaz zal onze landseer verdedigen op de Academy Awards in de categorie ‘Beste internationale film’.

‘Nuestras Madres’ is de debuutfilm van César Diaz en speelt zich af in Guatemala. Ernesto, een jonge antropoloog, identificeert vermiste personen. Op een bepaald moment komt hij op het spoor van zijn vader, die tijdens de oorlog verdween.

De film won in mei al de Caméra d’Or op het filmfestival van Cannes en mag nu de Belgische driekleur verdedigen tijdens de Oscaruitreiking in februari 2020. De jury - bestaande uit zes Nederlandstalige en zes Franstalige professionals uit de filmwereld - prees de “cinematografische kwaliteiten, de universaliteit van het thema en de maatschappelijke uitdagingen die het bescheiden en keurig oproept”. Nu moet het Oscarcomité nog beslissen of de film op de shortlist voor ‘beste internationale film' komt te staan.

‘Nuestras Madres’ is eind september in ons land in de bioscoop te zien.