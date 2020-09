‘Nomadland' wint Gouden Leeuw op filmfestival Venetië TDS

13 september 2020

06u53

Bron: ANP 0 FILM De Amerikaanse film ‘Nomadland’ van de in China geboren regisseur en scriptschrijver Chloé Zhao (38) heeft op het festival van Venetië de Gouden Leeuw gewonnen. Het is voor het eerst in tien jaar dat een vrouw de prestigieuze prijs krijgt. Sofia Coppola was in 2010 met ‘Somewhere’ de laatste.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Nomadland’ is een ode aan de veelal door nood geboren zwerflust, gebaseerd op een gelijknamig non-fictieboek van de Amerikaanse journaliste Jessica Bruder. Frances McDormand vertolkt de hoofdrol. Ze speelt een weduwe die het land in trekt wanneer ze door de economische crisis haar huis in een treurig stadje in Nevada is kwijtgeraakt. De film schetst het leven van de nieuwbakken nomaden op leeftijd die in campers op pad gaan om hun geluk elders te beproeven.

De Grote Prijs van de Jury, de op een na belangrijkste onderscheiding, ging naar ‘Nuevo orden’ van de Mexicaan Michel Franco. De Japanner Kiyoshi Kurosawa (‘Spy no Tsuma’) kreeg de Zilveren Leeuw als beste regisseur. Vanessa Kirby (‘Pieces of a Woman’) en Pierfrancesco Favino (‘Padrenostro’) leverden volgens de jury, voorgezeten door de Australische actrice Cate Blanchett, de beste acteerprestaties van de inzendingen. 18 titels deden op het door de coronacrisis versoberde festival in Italië mee aan de competitie om de Gouden Leeuw en de overige onderscheidingen.

LEES OOK:

Amper bezoekers door strenge regels: Venetië maakt zich op voor prijzen na sober filmfestival

Netflix kaapt Halle Berry-film weg bij filmfestival Toronto