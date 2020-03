‘No Time To Die’ mogelijk volgende week al in de zalen, ‘dankzij’ coronavirus SDE

04 maart 2020

08u56

Bron: The Sun 0 Film Het coronavirus blijft de plannen van de filmwereld flink in de war sturen. Niet alleen worden her en der opnames uitgesteld uit schrik voor besmettingen, maar ook is er bezorgdheid voor wanneer de film effectief in de bioscoop zal komen. ‘No Time To Die’, de nieuwste James Bond-film, zou dan ook heel wat vroeger in de zalen kunnen komen dan gepland.

Naar de bioscoop gaan in tijden van het coronavirus: dat betekent een hoop mensen voor een lange periode in dezelfde ruimte en dus opnieuw vrees voor besmettingen. Filmmaatschappijen hebben dan ook schrik dat veel mensen bioscopen de komende tijd links gaan laten liggen en dat hun opbrengsten daardoor zullen kelderen. Er moet dus naar oplossingen gezocht worden.

De makers van James Bond-film ‘No Time To Die’, die normaal gezien op 3 april zal uitkomen, overwegen nu om de prent volgende week al in de zalen te brengen. “Iedereen is erg bezorgd over de impact van het virus", zegt een ingewijde aan The Sun. “Hoe meer het zich verspreidt, hoe meer mensen geneigd zullen zijn om zichzelf af te zonderen, en dat kan grote gevolgen hebben voor de opbrengsten van de film. Er zijn al formele discussies geweest over het naar voren schuiven van de releasedatum, en er werd zelfs gesuggereerd dat de film volgende week al uitgebracht zou kunnen worden, in plaats van tot april te wachten. Wie weet hoe het virus zich dan verspreid heeft.”

Een andere bron voegt daaraan toe: “Een groot deel van de crew wil dat de film gewoon nu uitkomt.”

Twee van de grootste fansites van James Bond hebben onlangs een open brief geschreven aan de filmstudio om te vragen om de release van de film uit te stellen. “Na drie vertragingen in productie is het zeker niet gemakkelijk om dit te zeggen, maar de release van ‘No Time To Die’ zou uitgesteld moeten worden", staat er te lezen. “Nu het coronavirus een pandemie wordt, is het tijd om de publieke gezondheid boven marketing te plaatsen en boven de kostprijs voor het annuleren van publiciteitsevenementen.”