‘Niet Schieten’ stevent af op de top 20 van de best bekeken Vlaamse speelfilms TK

24 januari 2019

11u19

Film 'Niet Schieten', de film van Stijn Coninx over de Bende van Nijvel, doet het prima in de bioscoop. De film stevent intussen af op 400.000 bezoekers en zal waarschijnlijk in de top 20 van de best bezochte Vlaamse speelfilms belanden.

Sinds de release in oktober wist ‘Niet Schieten’ al 380.000 mensen naar de filmzaal te lokken, meldt het Belang van Limburg. De film is de best bezochte Vlaamse speelfilm van 2018, en zal vermoedelijk in de top 20 aller tijden terecht komen.

De film doet het wel iets minder goed dan de vorige kaskraker van Coninx, ‘Marina’: Die haalde vijf jaar geleden 536.000 bezoekers.