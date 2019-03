‘Niet Schieten’ overschrijdt de kaap van 400.000 bezoekers TK

01 maart 2019

10u24 0 Film Na meer dan vier maanden heeft regisseur Stijn Conincx een Diamanten Filmprijs binnengehaald. Dat betekent dat zijn film ‘Niet Schieten’, die gaat over de bende van Nijvel, meer dan 400.000 mensen naar de bioscoop heeft gelokt.

In totaal heeft ‘Niet Schieten’ nu 401.136 bezoekers op de teller staan; op 10 oktober 2018 ging de prent in première bij Kinepolis. Het is van 2017 geleden dat een Vlaamse film nog die prijs binnenhaalde - toen was dat ‘Kampioenen Forever’ van regisseur Jan Verheyen.

Eerder haalde Coninx ook al meer dan 400.000 bezoekers voor zijn films ‘Marina’ (2013) en nog eerder voor ‘Hector’ (1987), ‘Koko Flanel’ (1990) en ‘Daens’ (1993).

‘Niet Schieten' valt daarmee wel nog steeds buiten de top 20 van de Vlaamse speelfilms, maar dat kan misschien nog komen. De prent draait nog steeds in sommige bioscopen en culturele centra.