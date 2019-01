‘Niet schieten’ maakt goede beurt in VS: “Er is interesse in Amerikaanse release” DBJ

15 januari 2019

11u08

Bron: nieuwsblad 0 Film ‘Niet schieten’, de film van Stijn Coninx (61) over de bende van Nijvel, heeft indruk gemaakt in de Verenigde Staten. “Het publiek was aangegrepen”, zegt de regisseur na een vertoning in Californië aan het Nieuwblad.

‘Niet schieten’ was te zien op het filmfestival van Palm Springs in Californië. “Het publiek was na de vertoning erg aangegrepen en veel mensen noemden het lot van de nabestaanden zeer herkenbaar. Amerika heeft natuurlijk ook al zijn deel van geweld gekregen”, vertelt Stijn Coninx.

Die positieve reacties hebben geleid tot heel wat interesse. “Die is er beslist”, aldus producent Peter Bouckaert. “Met wie we eventueel in zee gaan, zal worden uitgemaakt op het ­komende filmfestival van Berlijn (dat op 7 februari begint, nvdr). Daar zullen we met Amerikaanse distributeurs rond de tafel gaan zitten.”