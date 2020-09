‘Mulan’ succes voor Disney ondanks kritiek: “Al 9 miljoen kijkers in VS” TK

19 september 2020

08u21

Bron: ANP 0 Film Negen miljoen Amerikanen lijken de afgelopen twee weken via de streamingdienst Disney+ naar de live action-remake van ‘Mulan’ te hebben gekeken. Dat melden Amerikaanse media op basis van berekeningen. Dit zou betekenen dat de film een grote hit voor de studio is.

Disney+, de streamingsdienst die eerder deze week ook in ons land gelanceerd werd, heeft wereldwijd 60 miljoen abonnees. De helft daarvan woont in de VS. Van deze groep heeft bijna een derde al naar ‘Mulan’ gekeken, iets waarvoor je een extra 30 dollar moet betalen bovenop de abonnementsprijs. Volgens deze berekeningen zou de film Disney in de VS al 261 miljoen dollar hebben opgeleverd. Daarmee zou de studio uit de kosten zijn: de productie van ‘Mulan’ kostte zo'n 200 miljoen dollar. Het is niet duidelijk hoeveel mensen buiten de VS de film hebben gekocht. In Nederland betalen abonnees 21 euro exttra voor de actiefilm, in België is hij nog niet beschikbaar.

‘Mulan’ lijkt daarmee een geslaagd experiment voor Hollywood, dat bewijst dat een dure blockbuster ook via een streamingdienst uit de kosten kan geraken. Studio Warner bracht vrijwel tegelijkertijd sciencefictionfilm ‘Tenet’ uit, wel in de bioscopen. Door de coronacrisis zijn veel bioscopen in de VS echter nog niet open. Toch is ook ‘Tenet’ inmiddels, na drie weken, ook uit de kosten.

Kritiek

Het succes van ‘Mulan’ is opvallend, aangezien de film en producent Disney al een paar weken onder vuur liggen. Niet alleen zijn de kritieken allerminst positief, ook de actrice die de hoofdrol vertolkt krijgt veel tegenkanting wegens een controversiële uitspraak. Liu Yifei liet opmerken dat ze sympathie heeft voor de politie van Hong Kong, waar op dit moment volop betoogd wordt voor democratische hervormingen. De politie wordt ervan beschuldigd veel te gewelddadig in te grijpen bij zulke protesten. Dat Liu Yifei dat oké lijkt te vinden, kan bij de Aziaten niet door de beugel. Er werd opgeroepen om de film te boycotten, wat voor povere kijkcijfers in China zorgt, waar de film wél in de bioscopen draait.

Daar komt nog eens bij dat enkele scènes gedraaid werden in de Chinese provincie Xinjiang, waar de Chinese overheid vele tienduizenden Oeigoeren heeft opgesloten in heropvoedingskampen. Ook dat komt Disney op veel internationale tegenwind te staan. Het bedrijf zelf heeft nog niet gereageerd op die kritiek, al liet de CFO wel optekenen dat ‘het dankwoord aan de regio in de aftiteling voor veel problemen heeft gezorgd’.