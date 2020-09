‘Mulan’ lost verwachtingen in China niet in JVE

14 september 2020

11u26

Bron: ANP 0 Film De bioscooprelease van ‘Mulan’ in China heeft Disney dit weekend een pak minder geld opgeleverd dan de studio had verwacht. De remake van de gelijknamige animatiefilm uit 1998 moest een groot succes worden, maar dat lijkt nu toch anders uit te draaien.

Naast Amerikanen zijn Chinezen de grootste doelgroep van de film, die gebaseerd is op Chinese folklore en deels opgenomen werd in China. Vooraf schatten Hollywoodanalisten dat de opbrengst van de film in het openingsweekend in China tussen de 30 en 40 miljoen dollar (25 tot 34 miljoen euro) zou draaien. De kassa hield echter op met rinkelen op een bedrag van ‘amper' 23,2 miljoen dollar, een kleine 20 miljoen euro.

China is een van de weinige landen waar Disney de liveactionversie van ‘Mulan’ in de bioscopen uitbrengt. In het grootste deel van de rest van de wereld, zoals in Nederland en de VS, is de film sinds vorige week tegen extra betaling te zien op streamingdienst Disney+. Bij ons is de film vanaf 15 september beschikbaar. Wie een extra ‘VIP-toegang’ van 21,99 euro betaalt, kan de film dan al bekijken. Vanaf 4 december is hij voor iedereen gratis te zien via Disney+.

Lees ook:

Disney+ krijgt woede van cinema-eigenaars over zich heen na annuleren bioscooprelease ‘Mulan’ (+)

Actrice onder vuur en flauwe reviews, ‘Mulan’ stelt teleur bij eerste kijkers: “Komt niet tot zijn recht op kleine scherm, en waar is Mushu?”