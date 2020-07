‘Mulan’ en ‘Tenet’ worden (waarschijnlijk) weer uitgesteld LOV

14 juli 2020

12u46

Bron: New York Post 0 Film Bioscoopzalen mogen in België dan wel weer heropend zijn, veel nieuwe films zijn er voorlopig niet te zien, en dat lijkt nog even zo te blijven. De langverwachte blockbusters ‘Tenet’ en ‘Mulan' lijken voor de zoveelste keer uitgesteld te worden.

In grote steden doorheen de Verenigde Staten zijn het aantal gevallen met Covid-19 sterk aan het stijgen. Dat de langverwachte film ‘Tenet’ van Christopher Nolan zoals gepland in augustus uitkomt, lijkt onwaarschijnlijk. In de VS zijn heel wat bioscoopzalen nog steeds gesloten, en een grote heropening lijkt er nog niet in te zitten voor september, ten vroegste dan nog.

Ook voor Disneyfilm ‘Mulan’ is er weinig goede hoop. Het bedrijf bekijkt nu zelfs de optie om de prent rechtstreeks op hun eigen streamingservice en on demand uit te brengen. Dat zou niet alleen een ramp zijn voor bioscopen, maar ook voor Disney zelf. Een film zoals ‘Mulan' zou in normale tijden tot een miljard euro kunnen opbrengen, maar die kans is onbestaande geworden.



‘Tenet’ werd al eerder uitgesteld. Normaal had de film op 31 juli publiek moeten lokken, maar dat werd 12 augustus. Ook ‘Mulan’ zou op het witte doek verschijnen op 24 juli, maar moest even wachten tot 21 augustus. Voorlopig willen de studio's nog geen uitspraken doen over hun plannen, maar analisten zijn vrijwel zeker dat de films weer worden uitgesteld.