‘Muder Mystery’ verbreekt Netflix-record van ‘Bird Box’ MVO

21 juni 2019

20u34 0 Film ‘Murder Mystery’, een komedie met Jennifer Aniston en Adam Sandler in de hoofdrol, heeft het Netflix-record van de thriller ‘Bird Box’ verbroken. De film werd door 31 miljoen accounts bekeken in het openingsweekend.

Voor ‘Bird Box’, de prent met Sandra Bullock in de hoofdrol, duurde het een volledige week voor er door 45 miljoen accounts naar de film was gekeken. Men bevestigt nu dat ‘Murder Mystery’ het beter heeft gedaan tijdens het openingsweekend dan ‘Bird Box’.

‘Bekeken’ betekent volgens Netflix dat 70% van de film werd afgespeeld. De streamingzender springt berucht zuinig om met het vrijgeven van kijkcijfers, maar laat het wel weten wanneer er uitzonderlijke successen uit de bus komen.

‘Murder Mystery’ speelt zich af in Europa, waar een Amerikaans koppel verwikkeld raakt in een moordzaak die wel erg aan een spelletje Cluedo doet denken. In 2015 tekende Adam Sandler een deal om vier films voor Netflix te maken, die in 2017 nog eens werd verlengd voor vier extra films.