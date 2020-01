‘Monty Python’-ster Terry Jones (77) overleden LH

22 januari 2020

13u49

Bron: Sky News 92 Film ‘Monty Python’-ster Terry Jones is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn manager gemeld.

Bij de komiek, schrijver en regisseur werd in 2016 al dementie vastgesteld. Jones kampte met progressieve afasie, een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. Engelse media meldden dat hij volgens nabestaanden dinsdag in het bijzijn van zijn vrouw Anna in Londen is overleden.

Jones vormde samen met Michael Palin, Terry Gilliam, Eric Idle en John Cleese het iconische Britse comedygezelschap. In 1969 werd de eerste aflevering van ‘Monty Python’s Flying Circus’ uitgezonden. De wereld kwam zo in aanraking met een nieuw soort humor. Veel van de hilarische taferelen van de Britse bende zijn onsterfelijk geworden.

Jones was bij de films van de Britse komediegroep niet alleen betrokken als acteur maar ook als regisseur van ‘The Holy Grail, ‘The life of Brian’ en ‘The meaning of life’.