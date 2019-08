‘Monty Python’s Life Of Brian’ wordt 40: de beste momenten uit de film TK

17 augustus 2019

14u00 0

Precies 40 jaar geleden, in 1979, zag Brian het levenslicht. De film over de alternatieve Messiah, geboren in de stal naast Jezus, is intussen uitgegroeid tot een ware klassieker. Het toonbeeld van de bizarre film, zeg maar. Tijd om drie heerlijke momenten uit de film op een rijtje te zetten. En zingt u maar gerust mee op het einde.