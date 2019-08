“Moest dit nu echt?” Tekenaars originele ‘The Lion King’ reageren op remake SD

02 augustus 2019

09u15

Bron: HuffPost 0 Film De levensechte remake van ‘The Lion King’ domineert wereldwijd de bioscoopzalen. Maar niet iedereen blijkt even gelukkig met deze nieuwe versie. HuffPost deed navraag bij de tekenaars die het origineel uit 1994 vormgaven, en hoorde enkele bedenkingen.

Zo ging HuffPost ten rade bij David Stephan, een van de 13 tekenaars van de originele ‘The Lion King’ en onder meer verantwoordelijk voor de openingsscène en de hyena’s. Hij vertelde: “Als je een poll zou houden bij de crew van de originele ‘Lion King’, zouden de meesten zeggen: ‘Waarom? Moest je dit nu echt doen?’ Het doet een beetje pijn.” De tekenaar vervolgde: “Het is een beetje triestig dat de aandeelhouder nu mee in de kamer zit en bepaalt welke films er gemaakt zullen worden. Disney heeft zijn masker afgetrokken en is er heel open over: ‘Ja, we willen gewoon geld verdienen.’ Dat is heel teleurstellend als artiest, komende van een studio die gebaseerd is op originaliteit en kunst.”

Ook over de remake zelf had hij niet veel goeds te vertellen. Zo noemde hij de stemmen “zwak” en “houterig”. En de animaties “té levensecht”: “Het doet me denken aan die oude natuurfilms waar ze stemmen dubben en de lippen laten bewegen. Ik dacht: ‘Oh, dit ziet er erg goedkoop uit.’ Ik denk dat deze film er gewoon te snel kwam.”

Royalties

Een andere animator - die anoniem wenste te blijven - heeft zijn eigen theorie: “De originele 2D-crews koesteren een grote wrok tegenover deze 3D-remakes. De opinies van de tekenaars zouden anders kunnen zijn wanneer de makers enige vorm van royalties hadden gekregen.”

Toch bleken niet alle animatoren zo negatief. Alexander Williams en Dave Bossert, die respectievelijk Scar ontworpen en visuele effecten deden in de originele film, lieten zich positief uit over de nieuwe versie. “Ik denk dat de film over het algemeen op zichzelf staat", vertelde Bossert. “Het toont het geweldige verhaal niet alleen, maar het brengt ook een eerbetoon aan de originele film.”