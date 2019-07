‘Midsommar’ is zo eng dat zelfs cast sprakeloos achterblijft: “Het is echt f*cking heftig”

TDS

31 juli 2019

13u05

Bron: Entertainment Weekly 2 Film Ari Aster, de regisseur van ‘Hereditary’ - die de engste film van 2018 genoemd werd - is terug met een nieuw project om ons de stuipen op het lijf te jagen. ‘Midsommar’ gaat over een vreemd Zweeds festival dat op het eerste zicht erg vrolijk lijkt, maar bij nader inzien vreselijk duister is. Hoewel de acteurs zelf in de film meespeelden, waren ook zij compleet van slag toen ze de film voor het eerst volledig te zien kregen.

“Het is heftig. Echt fucking heftig”, zegt hoofdrolspeler Jack Reynor. “We hebben allemaal goed gelachen met de zwarte humor in de eerste twee acts van de film, maar tijdens de finale en de eindgeneriek was het gewoon muisstil. In plaats van elkaar te feliciteren of bejubelen, zaten we allemaal met ons hoofd in onze handen. Zeker tien minuten lang werd er geen woord meer gezegd.”

“De film is moeilijk om te verteren” gaat Jack verder. “Er is veel om te ontvouwen, maar zo’n projecten zijn het waard. Ik ben niet meer zo ontsteld geweest sinds ik de film ‘In the Realm of the Senses’ heb bekeken. Ook daar moest ik van bekomen, en dat was nu niet anders. Het voelt zo zwaar. Al is het is natuurlijk net de bedoeling van de maker om zo’n gevoel op te roepen.”

Gewelddadig

In ‘Midsommar’ bezoekt een groepje vrienden een geïsoleerd Zweeds dorpje. Het hoogtepunt van de trip moet het traditionele Midzomerfestival worden. De toeristen worden door de dorpelingen met open armen ontvangen. Maar de ogenschijnlijke, idyllische festiviteiten gaan al snel over in een steeds gewelddadiger tafereel waarbij het maar de vraag is of de tieners het einde van de zonnige nacht zullen halen.

‘Midsommar’ speelt vanaf vandaag in de bioscopen.