“Michael Bay wordt niet gemist”: critici zijn fan van Adil & Bilalls ‘Bad Boys For Life’ Lorenzo Veppi

17 januari 2020

18u41 0 Film Het langverwachte Hollywooddebuut van onze eigen Adil El Arbi (31) en Bilall Fallah (34) ‘Bad Boys For Life’ is eindelijk in première gegaan. Ondertussen kregen al heel wat critici de film te zien, en die zijn opvallend lovend over de film en het werk van het regieduo. Niet enkel de critici, maar ook het publiek is fan van de film.

‘Bad Boys For Life’ is het langverwachte derde deel van de franchise rond het politieduo Marcus Burnett en Mike Lowrey, vertolkt door Martin Lawrence en Will Smith. Zeventien jaar moesten fans erop wachten, maar hun geduld is nu eindelijk beloond. Met een voorlopige score van 7,3/10 doet de sequel het bijzonder goed op filmwebsite IMDB, tegenover het eerste deel van ‘Bad Boys’ met 6,9/10. Op RottenTomatoes krijgt de prent door critici een hoge score van 76%, en van het publiek maar liefst 96%. Adil en Bilall mogen dus gerust spreken van een succes, want buitenlandse journalisten hebben oog voor het werk van de twee, en schuiven zelfs voorganger Michael Bay van de baan.

“Michael Bay werd vervangen in de regisseursstoel door de Belgische filmmakers Adil El Arbi en Bilall Fallah. Ze vertrokken op sommige vlakken vanuit de stijl van hun voorganger, terwijl ze hun eigen ‘merk’ van onbeleefde en uitdagende energie erin verwerkten”, schrijft de Los Angeles Times. “Will Smith is met nog geen rimpeltje verouderd”, merkt The Hollywood Reporter als eerst op, maar “ook opmerkelijk is dat deze derde film, die door de virtueel onbekende Belgen Adil en Bilall werd geregisseerd, met stip de beste van de drie is. Het heeft een hart, of toch voor zo’n blockbuster.” Er zijn zelfs complimenten waar Bay niet zo blij mee zal zijn: “Michael Bay wordt niet gemist.”

IndieWire is het daarmee eens, en vindt dat er geen vervolg hoefde te zijn als die door Bay werd geregisseerd. “Door het stokje door te geven aan El Arbi en Fallah, kon de franchise groeien en voelt ‘Bad Boys’ niet meer aan als ‘te klein’ voor een vervolg.” Rolling Stone besluit dan weer dat, hoewel het duo een “Bay-achtige drang voelde om alles op te blazen, de film toch nog aanvoelt alsof hij door menselijke handen werd aangeraakt, wat veel zegt over een film met dergelijk scenario.”