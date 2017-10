"Mel Gibson in gesprek over 'Lethal Weapon 5'" TK

Er komt mogelijk een vervolg op de succesvolle Lethal Weapon-filmserie uit de jaren '80 en '90. De hoofdrolspelers van toen, Mel Gibson en Danny Glover, zouden met filmmaatschappij Warner in gesprek zijn over 'Lethal Weapon 5', meldt Deadline.

Volgens ingewijden zou Richard Donner de regie weer op zich nemen en is scenarioschrijver Channing Gibson ook opnieuw bij het project betrokken.

Die schreef het scenario van 'Lethal Weapon 4', die in 1998 in première ging.



De actiereeks was vanaf de eerste film in 1987 een groot succes. De films draaien om een politieman in Los Angeles die is gespecialiseerd in moordzaken (Glover), die een collega van de narcoticabrigade (Gibson) als partner krijgt toegewezen. De twee zeer uiteenlopende karakters botsen geregeld, maar weten samen gevaarlijke klussen tot een goed einde te brengen.