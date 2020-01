'Mean Girls' komt terug: gloednieuwe film is in de maak TDS

24 januari 2020

14u54

Bron: ANP 2 Film De Broadwaymusical ‘Mean Girls’, gebaseerd op de filmhit uit 2004, wordt opvallend genoeg verfilmd. Dat meldt The Hollywood Reporter. Actrice en komiek Tina Fey, die ook de eerste film én de musical schreef, tekent opnieuw voor het scenario.

‘Mean Girls’ vertelt over Cady, een tienermeisje dat is opgegroeid in Afrika en naar de VS verhuist. Op de highschool moet ze leren omgaan met de hiërarchie die onder de tieners bestaat. Bij wijze van experiment nemen de ‘Plastics’, de meest populaire meiden op school, Cady onder hun hoede, met alle gevolgen van dien.

De film was in 2004 een flinke hit, maar de komedie kreeg vooral achteraf de status van klassieker in het tienergenre. De hoofdrollen in de originele film werden gespeeld door Lindsay Lohan en Rachel McAdams. Het is onwaarschijnlijk dat zij in de nieuwe verfilming terugkeren. Het is ook niet bekend wanneer de nieuwe film klaar moet zijn.

De musicalversie ging begin 2018 in première op Broadway en trekt sindsdien volle zalen. De musical is tot nu toe niet buiten de VS te zien.