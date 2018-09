'Master' Matteo Simoni krijgt ster op dijk van Oostende SD

07 september 2018

21u04

Bron: Belga 3 Film Een aantal prominente figuren uit de filmwereld krijgen traditiegetrouw hun eigen ster op de zeedijk in Oostende. Die eer gaat dit jaar onder meer naar acteur Matteo Simoni, die ook optreedt als 'master of ceremony' op de twaalfde editie van het Filmfestival Oostende.

"Ik ken Matteo als een geweldige acteur en een charismatische man. Hij is een voorbeeld voor de volgende generatie aanstormend talent. Hij was ook shooting star op de Berlinale waar jaarlijks 10 veelbelovende acteurs en actrices voorgesteld onder die titel. In Vlaanderen is hij erg bereikbaar, maar hij staat ook heel hard te kloppen op de internationale poort. Het lijkt niet meer dan correct dat dit jong talent een eigen ster krijgt op de dijk", vertelt festivaldirecteur Peter Craeymeersch.

Volgens Ruth Beeckmans, tegenspeelster in 'Safety first', is Simoni een absolute levensgenieter die nooit de gemakkelijke weg kiest. Zij mocht tijdens de korte ceremonie Matteo in de bloemetjes zetten, zij het met hier en daar een stevige knipoog.

"We zijn Matteo ook erg dankbaar dat hij een week in Oostende wil doorbrengen als master. De 'master' is namelijk een krak in zijn vak, en bestaat al sinds de allereerste editie van het filmfestival. Sinds de vierde editie kiezen we ook zeer bewust voor een master uit de filmbusiness", vertelt Craeymeersch. Als master koos Matteo Simoni een eigen selectie van tien films rond het thema vader en zoon. Hij selecteerde heel wat Italiaans werk, zoals het epos 'La Meglio Gioventu'.